ORBETELLO – Non è ancora chiara la causa dell’incidente che ha portato in ospedale un uomo di 65 anni. L’uomo si trovava nella propria abitazione e stava facendo alcuni lavoretti, forse su una scala, quando, probabilmente a causa di un mancamento, è precipitato a terra. L’incidente è avvenuto in via Cristoforo Colombo, traversa di corso Italia, nel centro storico di Orbetello.

L’uomo, che la scorsa settimana aveva già avuto alcuni mancamenti, è precipitato da un’altezza di oltre due metri, cadendo rovinosamente a terra. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale ad Orbetello.