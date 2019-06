Il Lions Club ha un nuovo presidente: sarà celebrato con il tradizionale passaggio della campana

GROSSETO – Si terrà venerdì 21 giugno dalle 20 all’Hotel Fattoria La Principina la cerimonia del tradizionale passaggio della campana tra il presidente uscente, Giuliano Parlanti, e quello entrante, Enrico Pucci, del Club Lions Grosseto Host. Come da statuto, Enrico Pucci durerà in carica un anno. L’assemblea dei soci del Lions Grosseto Host ha proceduto all’elezione per la composizione del nuovo consiglio direttivo e la distruzione degli officer per l’annata lionistica 2019-2020.

Questi gli eletti: David Vensi, primo presidente; Alessandro Pasquariello, secondo vice presidente e cerimoniere; Alberto Bastiani, segretario; Giuliano Parlanti, tesoriere; Morando Grechi, censore; consiglieri: Enrico Crocchi, Michele Ferraro, Francesco Mengoni, Stefano Tamburro, Giuliano Perosi, Gianfranco Savelli, Romano Lombardi; delegato LCIF Salvatore Fadda; sindaci revisori: Roberto Vanni, Luciano Mondelli, Diego Mercurio; comitato soci: Francesco Maria Guerreschi, Bernardino Tartaglia, Franco Esposito (anche come addetto stampa).

Comitato d’onore: Emilio Usai, Luigi Franco Moretti, Giuseppe Celata, Filippo Iannitelli, Bernardino Tartaglia. ITC Michele Ferraro.

La serata del passaggio della campana prevede anche un service a favore dell’associazione “La Farfalla”, in memoria del past president Vito Uccio Ricciuti.