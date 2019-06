Guasto sulla condotta: Follonica senz’acqua sino a stasera

MASSA MARITTIMA – Acquedotto del Fiora SpA comunica che oggi, martedì 18 giugno, a Poggio Castiglione nel Comune di Massa Marittima è stata rilevata una rottura improvvisa a carico della condotta adduttrice sulla dorsale del Fiora, che rende critico il funzionamento della condotta stessa. Le manovre di riparazione sono iniziate alle 10 di oggi e il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente entro le 19.

L’interruzione interessa una condotta che porta l’acqua ai vari serbatoi di molti comuni della provincia di Grosseto, tra cui il Comune di Follonica e, per questo motivo, il disservizio alle utenze potrà presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati.

Sarà cura del personale di Acquedotto del Fiora verificare la situazione dei serbatoi ed attivare un servizio di emergenza qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore.

Dove l’approvvigionamento è garantito anche da risorse locali, potranno aversi significative variazioni nella qualità dell’acqua erogata.

Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.88.77.55 per chi chiama da telefono fisso (telefonata gratuita) o 199.11.44.07 per chi chiama da telefono cellulare (telefonata a carico dell’utente).