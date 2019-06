Giovane scacchista grossetano vince il torneo internazionale di Empoli

GROSSETO – Ancora un successo per Mattoallaprossima Scacchi Grosseto. Giona Baldo Gentile ha vinto con 4 punti e mezzo sui 5 disponibili l’open C del torneo internazionale di Empoli, uno dei più forti tornei italiani, che annoverava 160 giocatori in tutte le categorie. Giona, ventiquattrenne, ha così raggiunto in poco tempo la seconda categoria nazionale.

Buona la prestazione dell’altro grossetano, Roberto Boe, con 2 punti e mezzo su 5 nell’open D. Intanto Mattoallaprossima si prepara all’estate con l’organizzazione di un circuito di tornei veloci nei bagni di Marina di Grosseto: si parte il 26 giugno alle ore 21 nella piazza del Porto di Marina di Grosseto con la simultanea del maestro fide Maurizio Caposciutti e del candidato maestro Leonardo Russo, che sfideranno insieme ben 20 giocatori.