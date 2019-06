Cassonetti “poco” intelligenti: «Sono rotti da settimane e i sacchi vengono lasciati fuori»

GROSSETO – «Sono rotti da un due o tre settimane e finisce che la gente le abbandona i sacchetti sulla strada». È quello che sta succedendo da alcuni giorni a Grosseto nella zona delle Gemme dove una postazione di cosiddetti cassonetti intelligenti ha qualche problema di funzionamento. A lamentare la situazione sono i residenti che dopo alcune segnalazioni hanno contattato la nostra redazione.

«Già da tempo – racconta uno dei residenti – non si aprono “a rotazione”; una volta non ne funziona uno che raccoglie un certo tipo di spazzatura e una volta non ne funziona un altro. In questo ultimo periodo per esempio circa non si apre il “multileggero”. Sono state fatte telefonicamente almeno due segnalazioni e viene segnalato quotidianamente il guasto ogni volta che passa il camion per ritirare i rifiuti. Il “multileggero” anche se l’accumulo di sacchetti non è bello si sopporta, il brutto è quando non funziona il cassonetto per l’umido; spesso infatti è bloccato e il cattivo odore arriva fino alle abitazioni».