Al Casa Mora si suda con il summer camp della ProSoccerLab

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ iniziato il summer camp 2019 organizzato dalla di Castiglione della Pescaia. “Siamo estremamente orgogliosi di aver ripetuto l’esperienza degli anni passati e anche quest’anno sono tantissimi i bambini che tornati ad allenarsi sui nostri campi”, afferma il presidente Armellini.

“La nostra priorità – prosegue il massimo dirigente – è garantire le massima professionalità permettendo ai ragazzi di allenarsi in modo serio e costruttivo, imparando nuove cose e migliorando il loro aspetto tecnico. I bambini dai 5 ai 14 anni, castiglionesi, grossetani di molte parti d’Italia e provenienti dall’estero, sono suddivisi in gruppi per ognuno dei quali viene studiato un idoneo programma di allenamento. I ragazzi affrontano gli allenamenti con molta serietà e impegno, non mancando certo tanto divertimento perché crediamo che questo sia lo strumento migliore per permettere il migliore apprendimento”.

“Fa molto caldo sul campo Marco Nucci di Casa Mora a Castiglione della Pescaia – prosegue Armellini – ma i ragazzi si allenano senza lamentele, rinfrescandosi spesso e godendosi la pausa a base di frutta a metà allenamento. Appena terminati gli allenamenti ci rechiamo al campeggio Maremma SansSousi dove ci aspettano per il pranzo e i ragazzi possono mangiare in una piacevolissimo ambiente all’ombra della pineta”.

“Ci teniamo a ringraziare tutti i genitori – conclude – che anche quest’anno ci hanno dato estrema fiducia e che partecipano con noi a questa bellissima esperienza”.