Acqua gratis e stop alla plastica: ecco la borraccia “griffata” Cava

ROSELLE – Alla Cava l’acqua è gratis! Acquistando la borraccia targata Cava di Roselle al costo di 5 euro è possibile ricaricarla gratuitamente per tutta l’estate. Un modo per avviare l’abbandono della plastica “usa e getta”, abituare all’uso di altri contenitori e rispettare di più l’ambiente. Un primo passo, insieme alla raccolta differenziata, per rendere la Cava “amica dell’ambiente”