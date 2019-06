1600 pezzi sequestrati: a Follonica è lotta contro gli abusivi in spiaggia

FOLLONICA – Sei sequestri e 1600 pezzi tra palloni, fasce per capelli, braccialetti e oggetti vari. È quanto sequestrato nell’ultima settimana dalla Polizia municipale di Follonica durante i controlli in spiaggia. I proprietari della merce, appena hanno visto avvicinarsi gli agenti del comandante Luciano Bartoli, sono fuggiti a gambe levate, lasciando sulla spiaggia la merce.

Non si tratta, in questo caso, di merce contraffatta, ma di persone che vendevano senza avere la licenza, in danno a quei commercianti, in negozio o ambulanti, che invece operano nella legalità.