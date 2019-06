Roccastrada: ecco tutti gli eventi di luglio tra sagre, concerti e visite guidate gratuite

ROCCASTRADA – Sono numerosi gli eventi organizzati sul territorio del Comune di Roccastrada per il mese di luglio. Sagre, concerti, laboratori e gare, ecco tutti i dettagli.

SAGRA DEGLI STROZZAPRETI

Nei giorni 12 – 13 – 14 e 19 – 20 – 21 luglio torna la Sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo. L’evento, giunto alla 25°edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Sticciano e si terrà presso la nuova struttura polivalente, dove sarà possibile gustare prodotti tipicamente maremmani ed in particolare gli strozzapreti, a cui la sagra è dedicata. Si tratta di un tipo di pasta della tradizione della Maremma Grossetana, realizzata con ingredienti semplicissimi come acqua e farina e conditi con sughi realizzati dalle sapienti mani delle cuoche di Sticciano.

L’apposita area attrezzata, un ambiente accogliente ed immerso in un parco naturale composto da un bosco di sughere, offre tutti i servizi necessari a garantire il divertimento ed il comfort degli ospiti: bar, palco per le serate di musica dal vivo e ballo, mostra mercato ed esposizioni, luna park e parco giochi per i bambini. È inoltre disponibile un ampio parcheggio gratuito a 300 mt dalla festa, nella zona della stazione ferroviaria. Per tutti gli amanti del mare, ricordiamo che quest’ultimo è raggiungibile in macchina in soli 20 minuti.

Il ristorante apre ogni sera dalle 19:30. Alle 21:00 iniziano invece gli spettacoli musicali, organizzati dalla sezione Avis Sticciano Cherubini.

Info: +39 331 4205973 – www.prolocosticciano.it – prolocosticciano@gmail.com – info@prolocosticciano.it

TORNIELLA IN MUSICA VII° EDIZIONE

Dal 9 al 28 luglio prende avvio il campus musicale estivo Torniella in musica, che realizzerà laboratori, masterclass e concerti con il sostegno di Pro Loco Piloni/Torniella – ANBIMA – EURIT Srl di Porto Azzurro (LI) – FIBRAN Spa di Roccastrada – Ampeleia di Roccatederighi.

In collaborazione con Banda di Torniella – Ass. Filarmonica Popolare Torniella – Castello di Torniella.

Info: a.lafarandola@gmail.com – Tel. 331/2406612 – Pagina facebook: Torniella in musica

IX° Trofeo MTB “Val di Farma” a Torniella domenica 14 luglio.

TREBBIATURA NELL’AIA

A Roccastrada, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, viene riproposta la vecchia trebbiatura del grano a fermo, ricreando l’ambiente rurale dell’aia contadina come esisteva una volta nel podere. Saranno presenti animali da cortile e figuranti in costume e verranno coinvolti tutti i bambini da 3 a 15 anni.

Soggetto organizzatore: Comitato Trebbiatura nell’aia

Referente: Ottorino Bartaletti tel. 333/7102782

e – mail: ottorino.bartaletti@alice.it

SAGRA DELLA PATATA

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio si terrà a Roccastrada la Sagra gastronomica con specialità esclusivamente a base di patate. Le tre serate saranno allietate con spettacoli musicali.

Soggetto organizzatore: Consorzio Roccastrada “La Tua Bottega”

Referente per informazioni: Laura Alunni Biagiotti tel. 339/3377353 e – mail: roccastradalatuabottega@gmail.com

Sito web: www.centrocommercialenaturaleroccastrada.com

Inoltre, a partire dall’11 luglio, si organizzano visite gratuite con le guide del ​M​useo della Vite e del Vino di Roccastrada​.​ ​O​gni giovedì pomeriggio alle 16.30 ai Canaloni del Farma​. Info: tel. 334/8017656