Paco ha vegliato il suo padrone sino alla fine: ora è solo e cerca casa «Aveva solo lui»

ORBETELLO – «Paco aveva solo lui e lui solo Paco, a volte Sergio diceva “Se mi dovesse succedere qualcosa che ne sarà di Paco?” Sergio è morto all’improvviso qualche giorno fa, e Paco lo ha vegliato fino all’arrivo dei soccorsi, è rimasto solo e per lui si sono aperte le porte del canile» a raccontare la triste storia di Paco è Catia Orsini, presidente dell’associazione La Casa di Gioia aps, associazione per la salvaguardia animale ed ambientale con sede a Monte Argentario.

Catia sta cercando una famiglia che possa adottare Paco «e fargli vivere una vita degna di un cane che ha vissuto sempre insieme al suo compagno umano. Se non esce dal canile morirà di crepacuore. Ci stanno arrivando tantissime richieste di aiuto dalle persone di Orbetello, perché è veramente un caso del cuore. Paco ha 10 anni circa, va d’accordo sicuramente con cani femmina, non molto con i maschi, buonissimo con con gli umani, si trova al Villaggio del Cane di Campagnatico, chiunque volesse adottarlo, può chiamare l’associazione o scrivere su WhatsApp al 3477138766, vi metteremo in contatto col canile stesso».