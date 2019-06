Operazione Cuore: Erminio Sinni in concerto al Teatro delle Rocce. «Aiutiamo i bambini». Ecco come fare

GAVORRANO – Sarà il concerto di beneficienza del cantautore gavorranese Erminio Sinni a concludere la raccolta fondi “Operazione Cuore 2019”, in programma domenica 23 giugno alle ore 21 al bellissimo Teatro delle Rocce. Il progetto di crowdfunding di Laura Romeo per garantire i campus estivi per bambini con difficoltà economica, termina quindi nella suggestiva cornice del sito minerario e la serata sarà contemporaneamente anche l’anteprima del Festival del Teatro delle Rocce dell’estate 2019.

«Quando aiuti dei bambini aiuti il futuro – dice Erminio Sinni che suonerà in beneficienza con i suoi musicisti Alessandro Golini (al violino), Paolo Grillo (al contrabbasso) e Gianluca Capitani (alla batteria) -. Per me – aggiunge – suonare qui è anche un percorso della memoria perché in questi luoghi si concentra la mia storia personale, di mio babbo che lavorava qui nella miniera. E’ la memoria di un periodo che non esiste più e che cerco di mantenere nei miei testi e nella mia musica».

L’intero ricavato della vendita dei biglietti del concerto sarà destinato alla raccolta fondi a favore dei bambini di Gavorrano. Di tutte le spese dell’organizzazione si fa carico il Comune di Gavorrano.

Il programma dell’evento conclusivo di Operazione Cuore include inoltre un’apericena organizzata dall’associazione dei ristoratori gavorranesi che allestiranno a partire dalle ore 18 un banchetto con piatti tipici all’ingresso degli ex-Bagnetti.

I biglietti del concerto sono acquistabili a partire da domani nel circuito Ticketone, alla sede della Nuova Pro Loco di Gavorrano o direttamente domenica sera alla biglietteria del Teatro delle Rocce. Il costo del biglietto è di 12 euro, bambini sotto i 10 anni non pagano, mentre l’apericena è a offerta libera a un minimo di 5 euro.

Il conto corrente per sostenere la raccolta fondi di “Operazione Cuore” sarà ancora attivo fino alla fine del mese di cui vi ricordiamo le coordinate: Il Giunco srl con l’iban IT74G0885114302000000213842.