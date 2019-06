L’Orbetello mette in bacheca il primo memorial Dino Seccarecci

GROSSETO – Si è concluso con la vittoria dell’Orbetello il 1° torneo Dino Seccarecci, organizzato dal Gsd Invicta Grosseto calcio giovani e riservato agli Esordienti anno 2006.

La manifestazione è stata decisa dai calci di rigore, in particolare la finale per il terzo posto, dopo che la gara era terminata 2 a 2 ha visto la vittoria del Saurorispescia, come detto ai rigori, con il Salivoli. Stessa cosa per la finalissima, che ha visto l’Orbetello imporsi ai rigori, con i padroni di casa dell’Invicta, dopo che la partita, tra l’altro molto bella e giocata bene, era terminata 1 a 1.

La premiazione è stata effettuata dal presidente dell’Invicta Paolo Brogelli, dal responsabile della scuola calcio Maurizio Bruni e dai figli Luca e Matteo del compianto Dino Seccarecci.