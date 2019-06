Ipercoop in attivo con il Maremà che attira clienti da tutta la provincia

GROSSETO – Dopo due anni il negozio Ipercoop di Grosseto, quello che si torva all’interno del centro commerciale Maremà, inaugurato nel 2017, fa segnare risultati positivi di gestione.

Un punto vendita importante per Unicoop Tirreno che proprio questa mattina ha presentato i numeri della proposta di bilancio 2018 (Leggi: Unicoop vede il traguardo: utile nel 2019. Canova: «I numeri ci danno ragione». Ecco la proposta di bilancio 2018). Dopo un primo periodo di assestamento, l’ipercoop di Grosseto adesso è in attivo anche grazie al buon andamento del centro commerciale che secondo anche i dati in possesso di Unicoop Tirreno è diventato un polo di attrazione sia per la città che per la provincia di Grosseto.

«La sua posizione – spiegano da Unicoop Tirreno – vicino all’Aurelia – e l’offerta commerciale con negozi e marchi importanti che in questo momento tirano molto, per fare alcuni esempi Decathlon e Zara – hanno fatto sì che il centro commerciale diventasse un punto di riferimento per i consumatori di un’area geografica che va anche oltre i confini della provincia di Grosseto. In più Maremà è anche molto frequentato da turisti, sia italiani che stranieri».