GROSSETO – Una donna di 56 anni è finita in ospedale questo pomeriggio dopo un incidente avvenuto su via Senese, davanti all’entrata del Mc Donalds. L’incidente ha visto coinvolto un’auto e uno scooter, su cui si trovava la donna. Sul posto la Polizia municipale di Grosseto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.