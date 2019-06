Il Marathon Bike fa 14 con il trofeo Gavorrano

GAVORRANO – Passa da Gavorrano il quattordicesimo appuntamento infrasettimanale per il Marathon Bike.

Infatti nel fitto calendario della società grossetana, mercoledì 19 giugno sarà l’ora della prima edizione del trofeo “Gavorrano”, gara di ciclismo amatoriale che il Marathon Bike organizzerà assieme all’Avis e Uisp, sotto il patrocinio della Provincia di Grosseto e il Comune di Gavorrano. Gli atleti si sfideranno sul un percorso di 8 chilometri e 800 metri, che dovranno ripetere per sei volte.

Un finale gara decisamente interessante con la salita di 2 chilometri e 300 metri di Filare per raggiungere in traguardo posto alle prime case di Gavorrano, per un totale di 60 chilometri. Ritrovo e iscrizioni al Bar Roma di Bagno di Gavorrano da dove alle 15.30 prenderà il via la manifestazione.