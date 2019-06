Coppa delle Torri, fase interprovinciale: Tc Manetti vola in finale

GROSSETO – “È stata una bella vittoria di squadra, visti anche i risultati ottenuti nella fase a gironi credo che questa finale sia meritata”. Commenta così Michela Palma, capitano del T.c. Manetti, dopo il successo nella semifinale della fase interprovinciale della Coppa delle Torri ottenuto sul campo del T.c. Pisa.

“Abbiamo affrontato la partita con soli tre elementi – prosegue la giocatrice grossetana – e visti i risultati dei due singolari abbiamo, in comune accordo con le ragazze, deciso di cambiare strategia modificando la coppia del doppio decisivo”. In effetti, il pomeriggio non era iniziato bene per la formazione maremmana, che usciva sconfitta dal primo incontro dove Sandra Vellutini, dopo essersi imposta per 7/5 ed essersi portata avanti di un break, subiva la rimonta di Valeria Micheletti, che chiudeva la pratica dopo oltre due ore di gioco con i parziali di 6/3 6/2. Molto più rapida la partita di una quasi perfetta Beatrice Cordovani, che rimetteva in discussione il passaggio del turno avendo la meglio su Delia Tozzini con il punteggio di 6/2 6/0.

Si andava quindi al doppio di spareggio dove la coppia grossetana formata da Michela Palma e Beatrice Cordovani partiva alla grande infilando un parziale di 7 games a zero. La squadra pisana composta da Paola Radman e Daniela Bongiovanni era però brava a riportarsi sotto recuperando dal 5/2 al 5/4 ma le maremmane, nonostante un po’ di nervosismo, riuscivano a chiudere il set con il punteggio di 6/4 ottenendo così il passaggio del turno.

Sabato 22 giugno si disputerà la finale della fase interprovinciale dove la formazione del T.c. Manetti affronterà la vincente dell’incontro tra T.c. Livorno e C.t. Massa Marittima.