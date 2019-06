Cattivi odori a Cassarello, Benini convoca il Fiora: «Situazione ormai insopportabile, serve soluzione»

FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica ha fissato un nuovo incontro con Acquedotto del Fiora per parlare dlele maleodoranze e cattivi odori nel quartiere di Cassarello. L’incontro si svolgerà domani, martedì 18 giugno, ed a chiederlo è stato il sindaco Andrea Benini per parlare delle problematiche legate al depuratore.

“Sulla questione delle maleodoranze – dichiara il sindaco Andrea Benini – ci siamo sempre mossi, nei mesi scorsi, a livello istituzionale con gli enti preposti, Acquedotto del Fiora, Asl ed Arpat, senza mai sottovalutare il problema, ma rispettando le competenze di ciascun Ente e di questo disponiamo della dovuta corrispondenza. Da questi incontri, sopralluoghi e da relativa documentazione sembra non emerga nulla di preoccupante anche se la provenienza e la causa ancora non sono ancora state trovate.

Il problema, evidentemente, però sussiste; quindi abbiamo convocato un nuovo incontro urgente con i vertici di Acquedotto del Fiora e da questo incontro dovrà uscire la motivazione delle maleodoranze perché a questo punto non ci fermeremo. Non possiamo più permettere una situazione di questo tipo, per la qualità della vita delle persone e per l’immagine della città”.