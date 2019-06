Camilleri in codice rosso in ospedale. Gravi le condizioni del “padre” del commissario Montalbano

ROMA – Andrea Camilleri è ricoverato in codice rosso al Santo Spirito di Roma per arresto cardiaco, come si legge sulla stampa nazionale. Lo scrittore creatore delle avventure del commissario Montalbano è spesso in Maremma, avendo una casa a Bagnolo, nel Comune di Santa Fiora, dove l’amministrazione gli ha anche intitolato il teatro comunale. Compirà 94 anni a settembre.

Per questo, c’è molta preoccupazione per il suo stato di salute anche nel grossetano.