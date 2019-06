GROSSETO – L’estate è finalmente arrivata in tutta la Maremma. Ma con il sole, ovviamente, ci possono essere anche dei problemi. Come quelli legati all’esposizione dai raggi ultravioletti.

Le giornate di martedì 18 e mercoledì 19 giugno, in particolare, saranno da bollino rosso. Nelle ore più calde, tra le 11 e le 15, l’indice ultravioletto sarà compreso tra 7 e 9 (nella scala il massimo è 11). Raccomandata un’adeguata protezione per chi decide di abbronzarsi, soprattutto in questa fascia oraria.

A fronte di questo indici, le temperature massime si manterranno “accettabili”, poco superiori ai 30 gradi, con minime tra i 15 e i 18 gradi di notte; minime destinate ad aumentare nella prossima settimana.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE