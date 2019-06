Al tavolo di burraco per ricordare Enrica Tognazzi con un torneo benefico

GROSSETO – Torna il burraco benefico targato Uisp e Comitato per la Vita.

Quello di martedì 25 giugno non poteva che diventare un appuntamento per ricordare Enrica Tognazzi, la presidente della onlus grossetana che tante volte ha collaborato anche con la Uisp. Il torneo, che partirà alle 20,30, sarà ospitato dalla pista di pattinaggio dell’Atl Il Sole, in via Leoncavallo. Il ricavato sarà devoluto al Comitato per la Vita. Per informazioni e iscrizioni 0564407429, 3489895812 e 3385361148.