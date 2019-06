Virtus Maremma, stagione con il segno più: il bilancio è positivo

GROSSETO – La stagione sportiva 2018/19 sta volgendo al termine per la Virtus Maremma. Per il presidente Rodolfo D’Inca e il direttore Antonio Senseriniè tempo di bilanci. “L’ottima posizione finale del campionato giovanissimi 2005 dietro solo a squadre come il Grosseto e il Sauro – affermano – è un grande risultato. Poi hanno vinto con pieno merito il torneo regionale “Del Monte” a San Vincenzo e adesso sono in lizza nel torneo Mini Passalacqua a Grosseto”.

“Mister Francesco Piu – prosegue il presidente – rappresenta per noi un importante figura che va a completare un quadro di istruttori e allenatori di ottimo livello, dovevamo sostituire partenze importanti come quella di Riccardo Papini e Davide Malossi”.

Anche il tecnico Piu si dichiara soddisfatto della scelta fatta. “Mi aspetta un gruppo di ragazzi ben preparati, ben allenati – spiega – che ho avuto modo di veder giocare più volte in questi anni e sono orgoglioso di potermi dedicare a loro per le prossime stagioni, non vedo l’ora di poter iniziare la nuova stagione”.