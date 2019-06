SATURNIA – Un pulmino turistico è finito fuori strada questa mattina sulla strada provinciale Follonata nel comune di Manciano. Il pullman stava facendo manovra per parcheggiare nei pressi delle cascate di Saturnia.

Fortunatamente il mezzo era vuoto e non si registrano feriti. Grande disagio per la circolazione stradale già messa a dura prova per gli innumerevoli pullman parcheggiati lungo strada a cui si è sommato questo incidente che ha ulteriormente rallentato la circolazione formando lunghe code e mandando in tilt il traffico.