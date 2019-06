GROSSETO – Incidente sulla strada delle Collacchie dove tre mezzi sarebbero coinvolti in un tamponamento. L’incidente è avvenuto ne pomeriggio di oggi, all’altezza delle Strillaie, tra Marina di Grosseto e Principina, in direzione Grosseto. Al momento il traffico sta scorrendo molto lentamente in senso alternato.

di 3 Galleria fotografica Incidente Collacchie