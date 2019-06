Palmieri: «Lavori alle strade quando arrivano i turisti: serve programmazione»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Non è possibile arrivare alla stagione estiva con strade interrotte o a senso di marcia alternato”, a dichiararlo è il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Palmieri.

«In via Veneto si sono verificati a causa di un intervento non straordinario, che si sarebbe potuto programmare in altri momenti, visto che siamo nel secondo weekend della stagione estiva. Il sabato Castiglione è congestionata dal traffico, anche dal lato opposto, dove c’è il mercato settimanale, e c’è un’unica carreggiata disponibile».

«Castiglione della Pescaia non ha moltissime strade, pertanto certi lavori andrebbero programmati in momenti opportuni, per non creare disagi alla circolazione».