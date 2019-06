Operazione cuore: domani la passeggiata di beneficenza. Già raccolti 2 mila euro

GAVORRANO – Pronti, partenza, via; domani, domenica 16 giugno, sarà il giorno della passeggiata “del cuore”, la prima iniziativa del progetto di crowdfunding “Operazione Cuore 2019” per raccogliere fondi e garantire i campus estivi, inclusi i trasporti, a sostegno dei bambini gavorranesi. Il progetto, ideato da Laura Romeo e ormai alla sua quarta edizione, ha quasi superato la soglia dei 2mila euro di donazioni grazie alla generosità di molte persone. Domani, con partenza dalla sede dell’associazione Auser a Bagno di Gavorrano alle ore 9, parte ufficialmente il primo evento dedicato al progetto con una passeggiata di beneficienza, adatta a tutti. Domenica prossima, il 23 giugno, al suggestivo Teatro delle Rocce si terrà, invece, la serata finale con il concerto del cantautore gavorranese Erminio Sinni.

Il percorso della giornata di domani avrà la lunghezza di nove chilometri ma non sarà necessario percorrerlo tutto, già a metà strada sarà allestito un punto ristoro. La quota di partecipazione, che include una pettorina-ricordo è di 10 euro. La passeggiata attraverserà la frazione di Filare per proseguire poi per le stradine di campagna sotto il monte Calvo, attraversando il Poderino e le Palaie fino a ritornare al punto di partenza. La partecipazione è aperta proprio a tutti; bimbi o mamme con il passeggino, ma anche disabili che verranno aiutati dallo staff organizzativo durante il percorso, in caso di necessità. A termine della passeggiata sarà allestito un ricco buffet per tutti a offerta libera.

La raccolta continua – Contemporaneamente procede anche la raccolta fondi per Operazione Cuore, ad oggi le donazioni hanno raggiunto quasi i 2mila euro. Ricordiamo che quest’anno IlGiunco.net è media e social partner del progetto e, insieme a Banca Tema, ha messo a disposizione un conto corrente dedicato dove raccogliere le donazioni per i bambini di Gavorrano. Vi ricordiamo le coordinate e le modalità: Il conto corrente è intestato a Il Giunco srl con l’iban IT74G0885114302000000213842.

L’organizzazione dell’iniziativa di domani, patrocinata dal Comune di Gavorrano, è stata possibile grazie alla collaborazione tra tante associazioni locali tra cui Amici due ruote Gavorrano, Chiara Ranch (Michela Zambernardi), Pro Loco Gavorrano, Associazione Mutuo Soccorso, CCT Bagno di Gavorrano, associazione cacciatori, Auser Bagno di Gavorrano, Ccn Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano, Aru Associazione Ravi Unita, Walking and the city (Gemma Mauri e Roberta Bruscoli) e Santa Laura English School (Elena Zanaboni e Rossana Boretti). Alla passeggiata parteciperà anche la madrina e ideatrice di Operazione Cuore, Laura Romeo.