L’Acquario Mediterraneo compie 18 anni. I nuovi orari

MONTE ARGENTARIO – Il 15 giugno 2001 l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario veniva aperto per la prima volta al pubblico. Oggi, 15 giugno 2019, si festeggiano i 18 anni di attività.

«Tutti noi volontari dell’Accademia Mare Ambiente vogliamo ringraziare i nostri visitatori che, con il loro appoggio morale e materiale, hanno fatto sì che raggiungessimo questo importante traguardo. Ci auguriamo che anche nel futuro questo supporto non verrà mai a mancare per poter così continuare con il nostro impegno per proteggere il mare e tutti i suoi abitanti» affermano dall’Acquario».

L’Accademia Mare Ambiente comunica che, dal 17 al 30 giugno, l’orario di apertura dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario sarà il seguente: tutti i giorni – 10:30-12:30 e 16:00-20:00