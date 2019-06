Gli amatori chiudono la stagione con il doppio misto. Da settembre i corsi nella tensostruttura

GROSSETO – Conclusa l’attività indoor per adulti e per giovani della lega volley Uisp. Al primo torneo misto giallo junior under 18 hanno preso parte atleti della Uisp e della Polisportiva Paganico. Nella tensostruttura Uisp Beach Parlk sono stati premiati i primi tre classificati: Chaima Himdi, Marco Massai e Martina Pizzi.

Da settembre si apriranno le iscrizioni sia per i corsi indoor junior maschile e femminile sia senior per gli amatori. La Uisp organizzerà anche corsi di beach volley nella sabbia caraibica della tensostruttura. Per informazioni 3294278883.