Giro d’Italia under 23: le strade chiuse a Castel del Piano per il passaggio dei ciclisti

CASTEL DEL PIANO – In merito alla gara ciclistica “Giro d’Italia under 23″, che nella giornata di lunedì 17 giugno sarà in transito nel territorio comunale di Castel del Piano, l’amministrazione comunale comunica che sarà interdetta la circolazione dalle ore 11.15 in poi lungo la strada provinciale del Cipressino. La stessa sarà riaperta a seguito del passaggio degli atleti.

Dalle ore 13.45 saranno chiuse le strade che da Seggiano portano ad Arcidosso. Nello specifico, sarà chiusa alla circolazione la strada Proviciale di san Biagio venendo dalla Pescina, la strada provinciale 160 dal bivio di Pian del Ballo, via Domenico Santucci, viale dei mille e via Roma. Contestualmente alla chiusura di tali strade, saranno chiusi gli incroci per le stesse, nell’ordine il bivio di Fonte Murata, Fonte vecchia, Pozzo Stella, l’incrocio con la Strada provinciale Macinaie, via del Fontanino, via Mazzini, via Fazzi, via Po’, Parco della rimembranza, via Don Minzoni e Montoto.

“La nostra amministrazione – commentano dal Comune di Castel del Piano – accoglierà il passaggio del Giro e invitiamo tutta la popolazione a fare altrettanto magari appendendo anche le bandiere tricolori alle finestre”.