GROSSETO – Due incidenti nel giro di pochi minuti a Grosseto. Uno è avvento alle porte della città, al bivio tra la strada Castiglionese e quella del Pollino, poco dopo la base militare del IV Stormo. Nello scontro sono rimaste ferite due donne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale.

L’altro incidente è avvenuto in via della Pace dove due auto si sono scontrate e sono rimaste ferite tre persone. Qui oltre ai soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri per i rilievi