GROSSETO – Aggiornamento ore 17:18 – Secondo una prima ricostruzione i vigili del fuoco sono stati contattati dai residenti della zona che hanno sentito odore di bruciato provenire dalla casa di via Gioberti. Al loro arrivo i vigili hanno trovato in caso l’uomo senza vita e sui fornelli della cucina una pentolino che stava bruciando.

News 17:03 – Il corpo di un uomo è stato ritrovato all’interno di un appartamento ad Orbetello. Sul posto, in via Gioberti, sono intervenuti i vigili del fuoco per un principio di incendio.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale.

(notizia in aggiornamento)