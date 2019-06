Servizio civile: scadenza prorogata. Ecco tutte le opportunità

GROSSETO – C’è ancora tempo per presentare domanda di partecipazione per svolgere il servizio civile regionale con Legacoop Toscana nell’ambito dell’avviso per la selezione di 3.150 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale nella Regione Toscana. La scadenza per presentare la domanda è stata prorogata alle 14 del 28 giugno.

Il bando si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni (compiuti) residenti o domiciliati in Toscana. I volontari avranno diritto a un rimborso di 433,80 euro mensili. Per svolgere il servizio civile regionale con Legacoop Toscana ci sono complessivamente 126 posti a disposizione, distribuiti su 16 progetti in tutte le province toscane, presso sedi, uffici o strutture gestite da 17 cooperative sociali (dall’infanzia ai minori, dagli anziani ai disabili e altri settori). Tra questi, i progetti che prevedono opportunità in provincia di Grosseto sono:

• Onda Sociale (Casa Famiglia /Ludoteche/Ufficio)Massa Marittima | DI VITTORIO

• Cori (Centro Gioco/Nido) Follonica – Gavorrano | CUORE LIBURNIA SOCIALE

• Cuori Ribelli (Ufficio/RSA/Centro Diurno/Disabilità) Gavorrano – Massa Marittima | CUORE LIBURNIA SOCIALE

Sul sito di GiovaniSì è possibile consultare i requisiti di partecipazione, la documentazione e le istruzioni per la compilazione della domanda:

Per informazioni sul servizio civile con Legacoop Toscana ci si può rivolgere al Consorzio Pegaso Network (che dal 2006 di occupa del servizio civile per Legacoop Toscana): tel. 055 6531082, email: serviziocivile@pegasonet.net.