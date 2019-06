Sei maremmano se dici: «Oh che l’hai sempre in cima»

GROSSETO – Ci sono persone serafiche, che non si arrabbiano mai, prendono la vita come viene e sorridono. Ci sono, poi, all’opposto, persone sempre ingrugnite, anzi, inguastite – per dirla alla maremmana (e infatti il correttore ortografico mi segnala di rosso la parola, che non conosce!) -, persone che a cui salta facilmente la mosca al naso, che si infiammano per un nonnulla, che basta poco e subito montano come la panna.

In Maremma, di fronte a chi s’inguastisce sempre o che è perennemente arrabbiato e ce l’ha col mondo intero si dice: “Oh che l’hai sempre in cima?”. In alternativa, si dice anche: “Oh che se’ sempre su pe’ peri!?”.

La cosa meglio, insomma, è sta sereni! Ci si guadagna anche in salute.