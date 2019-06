Orbetello-Invicta la finale del torneo Dino Seccarecci

GROSSETO – E’ Orbetello-Invicta la finale del primo torneo Dino Seccarecci.

Nelle semifinali l’Orbetello, vince per 3 a 1 con il Saurorispescia mentre l’Invicta si impone per 5 a 1 contro il Salivoli. Domenica sera, sempre presso il campo sportivo del Saurorispescia. giorno di grandi finali: alle 19 quella per il terzo posto tra il Salivoli e il Saurorispescia, alle 20 finalissima tra tra Orbetello e Invicta.