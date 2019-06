L’Atletico Grosseto batte il Massavalpiana. Al via la semifinale della Coppa Passalacqua

GROSSETO – L’Atletico Grosseto sorpassa il Massavalpiana e raggiunge il traguardo della semifinale. Finisce 3-0 ma servono i tempi supplementari visto che i 90′ regolamentari si chiudono a reti bianche.

“Vince la pazienza dei ragazzi in amaranto – dicono dalla società -. Vince chi ha saputo difendersi e soffrire per poi colpire. All’italiana. I ragazzi in bianco costruiscono una gara basata sul predomio territoriale, sul palleggio e possesso palla, sanno tenere palla a terra usando schemi piacevoli, concedono poco all’avversario. Di contro non capitalizzano tutta questa gran mole di lavoro, restano aridi, improduttivi”.

Quando riescono a trovare il buco giusto, ecco spuntare gli interventi di Michele Bromo, specialmente quello al 21′, a togliere la gioia del gol, a far sentire pesantezza e frustrazione. L’Atletico non si scompone, tesse la sua ragnatela, attende. I primi sintomi della trappola si notano al minuto 43′ del secondo tempo, quando Lepri – per lunghi tratti assente – coglie la traversa su punizione maligna. Dopo 5′ del primo tempo supplementare Tozzi, da posizione defilatissima, raccoglie il fiore del gol, 1-0. Al 7′ Gorelli di testa mette Michele Bromo nelle condizioni di farsi applaudire con una parata magistrale e perfetta. Raspanti, seduto in panchina, protesta e arriva il rosso. Al 15′ Lepri inventa e confeziona il 2-0 dove convergono capacità tecniche e fantasia. Bertocci e Cavaglioni protesta e vengono espulsi. Il secondo tempo supplementare nasce con il rosso a Mattafirri – spinta all’arbitro – e termina con la terza rete dell’Atletico firmata ancora da Lepri.

Questo il quadro delle semifinali: lunedì 17 giugno Albinia – Gavorrano, martedì 18 Scarlino – Atletico Grosseto. L’orario d’inizio è sempre le 21,15.

ATLETICO GROSSETO: Mic. Bromo, Fei, Tropi, Fuschi (13′ s.t.s. Steri), Ottaviani, Tozzi, G. Di Resta (1′ st Porta), Tassi (32′ st Scala), Lepri, Yldiran (13′ s.t.s. Vichi), Mir. Bromo (1′ st Bettazzi). A disposizione: Paoloni, Kalaj. All. C. Di Resta.

MASSAVALPIANA: Bertocci, Castellazzi, Tucci (44′ st Cappellini), Mattafirri, Gorelli, Raspanti (9′ p.t.s. Magnaricotte), D. Falzone (12′ p.t.s. Ghelardini), Salvadori (5′ s.t.s. Rosti), G. Falzone, Guareri, Sumin (20′ st Boccabella). All. Cavaglioni.

ARBITRO: Driton Ibraimi di Piombino (assistenti Anello e Lumetta di Piombino).

RETI:5′ p.t.s. Tozzi, 15′ p.t.s. Lepri, 12′ s.t.s. Lepri.

NOTE: espulsi Raspanti (dalla panchina) al 10′ p.t.s. e Bertocci al 16′ p.t.s. per proteste, Mattafirri all’8′ s.t.s. per spinta al direttore di gara. Allontanato per proteste il tecnico Cavaglioni al 16′ p.t.s..Ammoniti Ottaviani, Yldiran, Gorelli, G. Falzone. Calci d’angolo 2-4. Recupero: 0′ + 2′. Tempi supplementari: 2′ + 0′. Prima del fischio d’inizio sono stati premiati i media al seguito del torneo.