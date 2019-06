La Regione Toscana aderisce al “Patto di Capalbio per la lettura”

CAPALBIO – L’associazione “Il piacere di leggere” e il festival di Capalbio Libri condividono con entusiasmo il percorso intrapreso dalla Regione Toscana nella promozione della lettura, con la firma ormai imminente del Patto per la lettura della Regione Toscana il prossimo martedì 18 giugno.

«In qualità di promotori del “Patto di Capalbio per la lettura”, promosso in collaborazione con il Comune di Capalbio e sottoscritto a Capalbio il 12 ottobre 2017, esprimiamo soddisfazione per la scelta della Regione Toscana di dotarsi di questo strumento di governance nel tentativo di dare vita ad una politica attiva per la promozione dei libri e della lettura sul territorio – affermano l’associazione “Il piacere di leggere” e il festival di Capalbio Libri -. Fin dalla sua sottoscrizione il “Patto di Capalbio per la lettura” ha riscosso l’interesse di cittadini e istituzioni scolastiche, associazioni e festival culturali, attori economici e sociali, realtà imprenditoriali e ricettive, che si sono riuniti per sottoscriverlo anche per contribuire alla riapertura della biblioteca comunale di Capalbio».

«La firma del Patto per la lettura della Regione Toscana darà più forza al ‘Patto di Capalbio per la lettura’ ed in particolare alla riapertura della nuova biblioteca di Capalbio – ha commentato Andrea Zagami, presidente dell’associazione e direttore del festival -. Questa sensibilità istituzionale verso la promozione dei libri e della lettura sul territorio trova finalmente il giusto riconoscimento in Toscana anche a livello regionale. Sono certo che il nuovo clima istituzionale di Capalbio con l’elezione a sindaco di Settimio Bianciardi e della nuova Giunta con il vice sindaco Giuseppe Ranieri e gli assessori Gianfranco Chelini, Patrizia Puccini e Marzia Stefani favorirà un’accelerazione per la riapertura della biblioteca comunale. È già stata indetta una riunione del gruppo di lavoro per la riapertura della biblioteca, di cui fa già parte l’assessore Puccini in qualità di dirigente dell’Istituto comprensivo ‘Pietro Aldi’ di Capalbio-Manciano, il prossimo mercoledì 19 giugno. Ed inviteremo al più presto la nuova Giunta del Comune di Capalbio ad un incontro per pianificare i prossimi passi per assicurare la piena operatività della biblioteca”.

Il Patto per la lettura è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura adottato dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio.

«Un patto regionale per la lettura – continua Zagami – può essere uno strumento importante per mettere in rete e dare il giusto rilievo alle tante realtà che si occupano di promuovere l’amore per i libri e per la lettura su tutto il territorio regionale toscano. Un’alleanza con tutti i soggetti della filiera del libro per fare in modo che la lettura diventi un’abitudine sociale quotidiana».

«Innovativa – conclude il presidente dell’associazione – e coinvolgente anche la campagna di comunicazione “Se leggi colori la tua vita” sviluppata per l’occasione dalla Regione Toscana, che invita alla lettura proponendola come strumento chiave per “inondare” di colore la vita delle persone, la società e il mondo. Perché, citando uno degli slogan della campagna: “Leggere ti permette di comprendere il mondo che ti circonda e di pensare con la tua testa. La lettura è fondamentale per l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile”».