GROSSETO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in questo momento in via Aurelia nord, a Grosseto, per domare le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un appartamento. L’intervento è tutt’ora in corso e non è ancora chiaro se all’interno ci sia o meno qualcuno. La rotonda è stata chiusa al traffico e la via è stata invasa da un odore denso e acre. Sul posto anche la Polizia municipale.

