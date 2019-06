Con la Granfondo della Maremma prosegue il circuito di cicloturismo

FOLLONICA – Si intensifica il programma delle prove cicloturistiche targate Uisp. Domenica 16 giugno un nuovo appuntamento, quello con la Granfondo della Maremma, quinta edizione del trofeo “Città di Follonica”.

La prova è valida come seconda tappa del circuito Uisp Pedala in Maremma, iniziato con il cicloraduno ospedalieri, e come quinta prova del circuito toscano di cicloturismo.

Tre i percorsi previsti: un lungo di 127 chilometri con 1.800 metri di dislivello, un medio di 102 con 1.500 metri di dislivello, un corto di 54 con 530 metri di dislivello. La novità di quest’anno è la cronoscalata di Capanne.

Sarà possibile ritirare il foglio di via dalle 15 alle 18 di sabato 15 giugno e dalle 7 alle 9 di domenica 16 giugno al quartier generale della manifestazione, alla pizzeria della piscina comunale in via Raffaello Sanzio. Timbro e partenza alla francese dalle 7,30 alle 9. Per informazioni www.freebikersfollonica.it, info@freebikersfollonica.it, 3805413933.