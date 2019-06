GROSSETO – Si sono svolte quest’oggi, alla guarnigione di Grosseto, le celebrazioni per il 327° anniversario della costituzione del reggimento Savoia Cavalleria e per il 77° anno dalla carica di Isbuschenskij.

«Una giornata molto particolare e densa di emozioni – commentano dal Savoia – quella che i baschi amaranto della maremma hanno voluto regalare a tutte le autorità ed ai tantissimi ospiti convenuti. In un solo giorno è stata ricordata la nascita di uno dei reparti più antichi d’Italia, gli eroi dell’epica carica di quel 24 agosto 1942 in terra di Russia, che scrissero una delle più belle pagine della storia militare italiana e non solo. Infine il saluto ai reparti in partenza per i nuovi impegni operativi sia in territorio nazionale che all’estero, un caloroso abbraccio simbolico di tutti gli astanti ai cavalieri paracadutisti che affronteranno con fierezza le sfide future sulle orme degli eroi del passato. Segno tangibile di stima e affetto per il reggimento ha rappresentato la presenza dei medaglieri delle associazioni nazionali “Arma di cavalleria” e “Paracadutisti d’Italia” a rimarcare la doppia natura, nello spirito e nella sostanza, di “Savoia Cavalleria”. A simboleggiare il forte legame con il territorio e le varie realtà locali impegnate nel sociale, il “Coro Mani Cantanti” formato dagli alunni di alcune scuole primarie di Grosseto ha partecipato attivamente alla cerimonia interpretando in lingua dei segni l’inno nazionale sulle note della banda della Brigata “Folgore”. Questa innovativa metodologia didattica di canto si è dimostrata un potente acceleratore per l’apprendimento dell’italiano da parte degli alunni stranieri ed inclusiva per ogni bisogno educativo speciale dei bambini».

Il 104° comandante, colonnello Ermanno Lustrino, nel suo discorso ha voluto dedicare ulteriori parole di affetto verso il reduce Giancarlo Cioffi, venuto a mancare solo pochi mesi fa.