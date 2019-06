Undici titoli per la Compagnia maremmana arcieri

GROSSETO – La Compagnia Maremmana Arcieri fa incetta di titoli nella seconda edizione del Trofeo giovanile Grifone. Sul campo di tiro Lucio Parigi si sono sfidati 26 giovani arcieri che hanno gareggiato per la divisione di arco olimpico, tirando dalle distanze di 70, 60, 40 e 25 metri, con l’arbitraggio di Alessio Cesetti. A battersi sul campo di casa, 15 arcieri della compagnia maremmana, che hanno conquistato una vera e propria cascata di medaglie, tutte per la divisione di arco olimpico.

Sono tre gli ori vinti per la società grossetana: due nei 60 metri, grazie a Ginevra Landi e Lorenzo Corraro, uno nei 25 metri con Ilaria Tognozzi. Ben sei le medaglie d’argento al collo degli atleti maremmani: Matteo Bilisari e Federica Gelso nei 60 metri, Veronica Di Sarno nei 70, Samuele Rosso e Chiara Sardella nei 40, Alessia Bilisari nei 25. Infine, due le medaglie di bronzo, entrambe al maschile, portate a casa da Dario Giammattei nei 40 metri e da Duccio Angelini nei 25. Vicini al podio olimpico anche Alessandro Mantovani e Riccardo Vannozzi, con il quarto posto ottenuto rispettivamente ai 60 e ai 25 metri. Quinta piazza per Nikolas Giannerini, dai 60 metri, e Riccardo Nutarelli, dai 25.

In occasione delle premiazioni di questa giornata di gara, la Compagnia Maremmana Arcieri ha voluto congratularsi con la sua allieva Ginevra Landi per essere stata convocata nella squadra nazionale giovanile che ha partecipato alla prima tappa dell’European Youth Cup a Catez, in Slovenia. A nome di tutta la società e dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi, l’istruttore Sergio Buglieri ha premiato Ginevra per essersi qualificata come la migliore tra le tre atlete azzurre convocate per la categoria femminile allieve di arco olimpico, piazzandosi in diciassettesima posizione con 598 punti e arrivando ai sedicesimi di finale negli scontri individuali. Nella classifica a squadre, invece, Ginevra ha raggiunto il sesto posto per la sua categoria, sia con la squadra femminile, fermandosi ai quarti di finale contro l’Ucraina, sia nel mixed team, vincendo il primo scontro per 6 a 2 con la Romania.

La società maremmana ha colto l’occasione per premiare con una medaglia speciale anche tutti gli arcieri che si sono distinti durante le gare più importanti dello scorso 2018, come i Campionati regionali e italiani, sia indoor che outdoor, e le convocazioni per importanti gare come il Trofeo Pinocchio, il Trofeo Doni e la Coppa delle Regioni.