“Torneo di primavera”: al Circolo tennis sfida all’ultimo set tra 80 tennisti

GROSSETO – Il “Torneo di Primavera 2019 MSP” organizzato dal Circolo tennis Grosseto, a cui hanno partecipato oltre 80 tennisti, si è concluso dopo 4 weekend di competizioni tenniste con la vittoria della squadra Cobalto di Mauro Mele, che ha battuto in finale il Team Titanio per 3 a 2.

“Nella finale – dichiara il Ct Grosseto – sono state molto emozionanti le prime tre partite, tutte concluse per 9 a 7, in cui Titanio si era portato avanti per 2 a 1. Ma la rimonta di Cobalto è stata travolgente, fino al punteggio finale di 3 a 2 con la partita decisiva dominata per 9 a 0″.

Nella finale per il terzo e quarto posto, la squadra Berillio di Francalanci ha prevalso su Arsenico per 3 a 2.

“Il Ct Grosseto – conclude – ringrazia tutti i partecipanti al torneo, dove non è mancato l’agonismo ma sempre nei limiti della correttezza sportiva, e li attende ad ottobre per il classico torneo autunnale”.

La premiazione del “Torneo di Primavera 2019 MSP” verrà effettuata domenica 16 alle 20 nella sede del Circolo in via Cimabue.