Torna “Prendi il sole e leggi un libro”: la Biblioteca della Ghisa arriva nelle spiagge

FOLLONICA – La Biblioteca della Ghisa, al fine di promuovere la lettura e la cultura, ha in programma anche per questa estate 2019, per 22esimo anno consecutivo, il servizio di prestito estivo presso alcuni stabilimenti balneari di Follonica, “Prendi il sole e leggi un libro”.

Il servizio è riconosciuto dalla Regione Toscana come uno dei migliori servizi di Bibliobus offerti da alcune delle maggiori Biblioteche toscane che consente ad un vastissimo pubblico di usufruire di servizi culturali anche durante le vacanze estive.

Il servizio inizierà lunedì 17 giugno e si protrarrà fino al 29 agosto (un periodo maggiore rispetto agli scorsi anni) e consentirà a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella lettura sotto l’ombrellone, residenti e non, di avere libri in prestito gratuito per un massimo di 15 giorni.

L’unica condizione richiesta (solo se si proviene da una spiaggia libera) è presentarsi agli addetti della Biblioteca con un documento di identità.

Questi i luoghi e gli orari del servizio:

LUNEDÌ ore 10 – 12 Bagno Argentina – Spiaggia di Levante

MARTEDÌ ore 10 –12 Bagno Ombretta – Spiaggia di Levante

MERCOLEDÌ ore 10 –12 Bagno Briciola – Spiaggia di Ponente

GIOVEDÌ ore 10 –12 Bagno Roma – Lungomare Italia