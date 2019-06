Scontro tra auto e motorino: ragazzina di 15 anni finisce in ospedale

ARCIDOSSO – Una ragazzina di 15 anni è finita in ospedale nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava in sella al proprio motorino.

La minorenne, poco prima delle 15 di oggi, si è scontrata con un’auto (ancora da chiarire la dinamica dell’incidente) ed è caduta a terra. L’incidente è avvenuto nel comune di Arcidosso. La ragazzina è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia.

Un altro incidente era avvenuto invece questa mattina alle 11, in località Casone, nel comune di Pitigliano. A finire a terra un uomo di 36 anni, in sella alla propria bici. L’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Pitigliano in codice 2.