Sabato a Marina di Grosseto la bandiera blu sarà issata sul pennone al porto

MARINA DI GROSSETO – E’ in programma sabato 15 giugno la Cerimonia di consegna della Bandiera Blu al Porto della Maremma, alle spiagge di Marina di Grosseto e Principina Mare. Una festa che coinvolgerà tutto il litorale.

Ecco il programma della giornata: alle ore 9 alzabandiera a Principina Mare (rotatoria), alle ore 10 alzabandiera a Marina di Grosseto (lungomare – altezza Bagno la Rotonda), alle 11 alzabandiera Porto della Maremma.

Non solo. Alle 11.30, evento speciale, nella piazza davanti al bagno Il Gabbiano Azzurro di Marina di Grosseto: è prevista la liberazione di Noah, un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, curato al centro recupero tartarughe marine, Tartamare. Un momento suggestivo che anche i bagnanti si potranno godere.

L’evento vede la collaborazione tra Comune di Grosseto, Porto della Maremma, Pro loco Marina di Grosseto e Principina, Tartamare e l’associazione balneari del Comune di Grosseto. “La collaborazione tra tutti i soggetti dà vita anche quest’anno a una vera e propria Festa della Bandiera Blu – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti -: è la stessa collaborazione che vediamo attiva tutto l’anno per la tutela del mare, lo sviluppo della costa, l’offerta dei servizi. Proprio l’efficacia di questa rete ci permette di ottenere riconoscimenti importanti per il nostro territorio, come la Bandiera Blu, legati al mare, all’ambiente e al turismo”.