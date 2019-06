Portano via oro, contanti e uno scooter: raid notturno in quattro case

GIUNCARICO – Quattro case in una sola notte, quattro abitazioni tutte a piano terra con entrata indipendente nel centro storico del paese. I ladri hanno agito questa notte: sono entrati forzando le serrature e in un solo caso non sono riusciti ad entrare, forse perché disturbati da qualche rumore.

Hanno preso sopratutto oro, gioielli e contanti. Durante il raid notturno a Giuncarico, nel Comune di Gavorrano, hanno portato via anche uno scooter. Secondo le prime testimonianze potrebbe trattarsi di una banda di ladri esperti vista la facilità di lavorare con le serrature.

Sul caso indagano i carabinieri.