CASTELL’AZZARA – È un sogno. Il sogno di tante mamme per i propri figli. Un centro di riabilitazione all’avanguardia vicino casa, così da non dover più andare all’estero. Il sogno sembra più vicino da quando l’associazione “Gli amici di Elsa” ha avuto in dono un albergo chiuso da anni, l’albergo Zara, a Castell’Azzara.

Ovviamente la raccolta fondi per questo progetto ambizioso è già in corso, un progetto che le mamme vogliono far conoscere a tutti «Vorrei che tutti sapessero di questo evento che ho molto a cuore e che riguarda tutti i bambini e adolescenti con disabilità – afferma una mamma e continua – sono la mamma di Luce, il mio gioiello artigianale che con tutte le sue ‘imperfezioni’ è, per me, la cosa più preziosa del mondo».

«Stiamo organizzando, grazie all’associazione “Gli amici di Elsa” onlus un flah mob per pubblicizzare il nostro sogno, quello di ristrutturare l’ex albergo Zara a Castell’Azzara, di proprietà dell’associazione, per realizzare un centro all’avanguardia che sia in grado di rispondere al bisogno di terapie di tutti (fisioterapia, psicomotricità, logopedista e altre terapie per ora in auge solo all’estero) e di farlo gratuitamente, organizzando settimane intensive in cui i ragazzi e le loro famiglie potranno alloggiare all’interno della struttura. Lo so che è un sogno ambizioso, ma noi ci crediamo, e siamo certi sia quello che vorrebbero in molti, potrebbe diventare il fiore all’occhiello della provincia di Grosseto. Noi speriamo di avere con noi il 15 le persone della zona».

L’appuntamento è proprio all’ex albergo Zara, alle 15 del 15 giugno.