Le slot machine compiono 30 anni: un gioco ormai entrato nell’immaginario

La storia recente delle slot machine, per come la conosciamo noi, cambia rapidamente nella seconda metà degli anni ottanta, quando le bobine rotanti meccaniche e alimentate dalla corrente elettrica, vengono sostituite con i microprocessori. Chi è più grande certamente ricorderà le macchinette a rullo di tipo meccanico, incluso il lento passaggio alla tecnologia digitale. La storia di questo gioco cambia quindi quando nel 1984 Inge Telnaes ottiene il brevetto di dispositivo elettronico con un generatore hardware. Questo è il vero passaggio che segnerà la svolta per quanto riguarda le slot machine di ultima generazione di tipo fisico. Il cambiamento epocale, avviene proprio nel Regno Unito, a partire dagli anni ottanta, mentre progressivamente le slot con rulli digitali verranno introdotte nel decennio successivo anche nei più importanti casinò di Las Vegas, e via via di tutto il mondo. In Italia invece una data importante, in termini ormai storici è quella del 1999, quando iniziò il processo di liberalizzazione, che fino a quel momento, potevano elargire denaro sonante, solo nei quattro casinò presenti sul territorio nazionale.

Nel 2003 verranno liberalizzate definitivamente nei pubblici esercizi, con la legge 282 del 2002, mentre viene in seguito aperto il mercato digitale online, che ha un lungo iter iniziato nel 2006 e concluso solo nel 2011, con la definitiva liberalizzazione del gioco online. Le slot machine conoscono quindi maggior fortuna proprio in questi ultimi 30 anni, mentre pur essendo diffuse già dai primi anni del 900, si trattava di uno strumento solo lontanamente imparentato con il gioco che oggi conosciamo e che fanno parte del comparto del gioco di tipo fisico e digitale come nel caso dell’offerta proposta da Starcasinò uno dei siti più conosciuto, il quale propone una ricca selezione di slot machine, per tutti i gusti e attitudini. Nel complesso bisogna ricordare come per le slot machine vi sia una storia piuttosto lunga e complessa, con una lunga sfilza di divieti, proibizioni e ripensamenti.

Curiosa la definizione del sindaco di New York, Fiorello La Guardia, il quale durante gli anni del proibizionismo, le definì “le macchinette del diavolo”, per via del fatto che attraverso le slot, vi erano dei guadagni importanti per la malavita organizzata. Un percorso quindi molto lungo e contestato, che ci porta ai giorni nostri, dove in Italia così come nel resto d’Europa, si discute del ruolo del gioco online, di metodi per evitare e contrastare la ludopatia, malgrado dagli appassionati le slot siano molto amate, per via del fatto che si tratta di uno strumento di svago e di evasione.

Oggi con la diffusione dei casinò online che propongono tra i loro giochi anche le slot machine, il mercato è molto più ampio e sfaccettato, visto che l’offerta legata al gioco online offre migliori condizioni per il giocatore, che può ottenere un payout più elevato, con un rischio minore, spesso potendo usufruire di bonus di benvenuto e offerte speciali per i clienti.