Il ponte sull’Ombrone sarà intitolato a “Gigi della Barca”: sabato la cerimonia

ALBERESE – È prevista per il pomeriggio di sabato 15 giugno la cerimonia di intitolazione del ponte sull’Ombrone, che sarà dedicato alla memoria di Eugenio Luigi Bellucci, detto “Gigi della barca”, lo storico traghettatore sul fiume tra gli anni venti e sessanta del secolo scorso. L’evento, patrocinato dal Comune di Grosseto, e promosso dall’amministrazione insieme alla Pro loco Alborensis e alla Fondazione Elisabetta e Clemente Fiorilli, propone un’intera giornata di festa.

“Questo appuntamento rappresenta idealmente una splendida chiusura del cerchio per ciò che riguarda l’apertura e l’inaugurazione del Ponte sull’Ombrone, avvevuta lo scorso 28 marzo – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Luca Agresti, e l’assessore al Bilancio e alla Toponomastica Giacomo Cerboni -. Il Ponte è un’opera strategica di questa amministrazione dal punto di vista turistico e naturalistico, e siamo felici di offrire ai cittadini un’altra occasione per celebrarlo. Questa giornata naturalmente è dedicata a Eugenio Luigi Bellucci, detto “Gigi della Barca”, colui che ben prima del nostro ponte collegava le due sponde dell’Ombrone e ne percorreva le acque. Questo ponte è intitolato a lui per il prezioso contributo reso alla città di Grosseto”.

Il programma della giornata comincia alle ore 15, quando saranno aperte le isrizioni per la passeggiata ciclo-turistica “Pedaliamo per Gigione” all’ingresso principale del Centro commerciale Aurelia Antica. L’iscrizione alla passeggiata costa 5 euro, ed è gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni. È prevista anche la distribuzione gratuita di gadget ai partecipanti. Alle ore 16.30 ci sarà la partenza della ciclo-passeggiata in direzione ponte, località “La Barca” di Alberese. Alle ore 17.30 inizierà la cerimonia di inaugurazione vera e propria dell’intitolazione, in compagnia delle autorità e dei soggetti promotori dell’iniziativa. In seguito proseguirà il percorso in bici fino ad Alberese, dove dalle 18.45 è programmato alla sala dell’ex cinema Onc l’inizio del concerto dell’Orchestra Città di Grosseto Giovani, con una “Vivace” diretta da Massimo Merone. Inoltre verranno premiati il più giovane ed il più anziano dei parteciapanti alla pedalata.