Demoliti i bagni pubblici sotto la piazza: «L’area sarà riqualificata»

GAVORRANO – Iniziati in questi giorni i lavori per la riqualificazione dell’area degli ex gabinetti pubblici di Giuncarico. Il primo intervento riguarda l’abbattimento degli ex bagni pubblici che si trovavano sotto piazza del Popolo: erano da anni in disuso e fatiscenti e l’amministrazione comunale ha deciso così di abbatterli e riqualificare l’area. L’investimento è stato di circa 14 mila euro.

Dopo l’abbattimento saranno eseguiti anche lavori di risanamento dei calcestruzzi delle strutture ammalorate, rifacimento degli intonaci e tinteggiature delle pareti.

«Ben consapevoli delle molteplici problematiche da risolvere ancora nella frazione – spiega Daniele Tonini, assessore ai lavori pubblici di Gavorrano -, questo intervento è una prima risposta che l’amministrazione ha voluto dare e un piccolo passo in avanti verso la riqualificazione della parte sottostante piazza del Popolo e delle aree pubbliche circostanti. In seguito all’intervento dell’amministrazione, è adesso fondamentale per la completa riqualificazione dell’area, la collaborazione dei cittadini che hanno proprietà private nelle immediate vicinanze, la cui corretta cura e decoro concorrono alla riqualificazione dell’intera area, aspetto sulle quali l’amministrazione vigilerà attentamente».