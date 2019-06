Dal Comune nove borse di studio per gli studenti meritevoli

MANCIANO – Il Comune di Manciano ha conferito nove borse di studio agli studenti delle scuole superiori di Manciano per essersi distinti durante l’anno scolastico 2018/2019. Coloro che avevano conseguito la licenza media nel 2018, con la votazione di 10/10 e si sono iscritti al liceo scientifico o all’istituto tecnico industriale per Chimici di Manciano, hanno ottenuto un premio di 100 e 150 euro.

Le alunne meritevoli che hanno conseguito la votazione di 10/10 sono Cecilia Manca e Flavia Stefani, premiate con 150 euro mentre gli alunni che hanno conseguito la votazione di 9/10 sono Marco Magrini, Mattia Massieri, Alice Bonanni, Giulia Manini, Federica Giusti, Filippo Giannarini e Giacomo Crociani, i quali hanno ricevuto 100 euro. “I nostri ragazzi sono il nostro futuro e per questo abbiamo voluto dare un premio come incentivo allo studio e quindi a fare sempre meglio”. Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini durante la cerimonia al palazzo del Comune.

“Mi fa piacere che i nostri studenti – spiega Daniela Vignali, assessore comunale all’Istruzione – si siano distinti nel corso dell’anno scolastico e sono felice di conferire una borsa di studio a questi ragazzi che hanno saputo dare il meglio in ogni disciplina. L’assessorato alla Scuola del Comune di Manciano lavora con e per i ragazzi. La casa del Comune è sempre aperta agli studenti e questa magnifica collaborazione la portiamo avanti ogni giorno per la costruzione di un futuro basato sulla cultura e sul rispetto del prossimo e dell’ambiente in cui viviamo”.