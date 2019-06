Coppi presenta la Giunta: «Marsili vice, deleghe ad ogni consigliere. Siamo una squadra»

CASTELL’AZZARA – Renzo Loredano Marsili è il vicesindaco del comune di Castell’Azzara. L’ufficializzazione da parte del sindaco Maurizio Coppi è avvenuta solo pochi minuti fa. A Marsili anche le deleghe a lavori pubblici, urbanistica, edilizia e ambiente. Beatrice Tenci sarà invece assessore a turismo, promozione, territorio, e reperimento delle risorse. Il capogruppo, Lorenzo Massena, avrà anche la delega ad attività produttive, agricoltura, commercio e artigianato e rapporti con le associazioni.

«Abbiamo scelto di dare deleghe a tutti i consiglieri perché questa è una squadra e non sarebbe stato giusto concentrare tutte le deleghe in mano di pochi, inoltre così ciascuno può avere deleghe a seconda delle proprie competenze così da dare il meglio sul territorio – afferma il sindaco -. Vogliamo ringraziare tutta la popolazione per l’affetto che ci ha dimostrato».

La consigliera Laura Borzi avrà la delega a sicurezza, cultura, beni culturali, e rappresentanza istituzionale, Simonetta Rustici si occuperà di istruzione, servizi scolastici, pari opportunità, politiche giovanili da 0 a 18 anni. Massiliano Nannoni avrà la delega a viabilità, unione dei comuni e seguirà il piano strutturale e il regolamento urbanistico che verrà fatto in collaborazione con i comuni limitrofi. Massimo Scevoli si occuperà di sport, volontariato, protezione civile e informatica.

Infine il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, patrimonio, risorse umane, sanità, igiene e sociale.